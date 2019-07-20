خاص| شهيرة تعلق على تصريح المدير الفني لمنتخب الجزائر المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة شهيرة عن سعادتها بالتنظيم الرائع لبطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وفوز المنتخب الجزائري بالبطولة، بعد تغلبه على نظيره السنغالي، بهدف مقابل لا شيء.

وقالت شهيرة في تصريحات خاصة لمصراوي:" سعيدة بالتنظيم المُشرف الرائع للبطولة والذي أبهر العالم، ونال إعجاب الحضور من مختلف الدول"، وتابعت: "سعيدة جدا بفوز المنتخب الجزائري، وكلنا كمصريين كنا نقف خلف الجزائر ونشجعهم للفوز بالبطولة، وهي الفرحة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حرص الجميع على تهنئة الشعب الجزئري بالفوز بالكأس".

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وأبدت شهيرة دهشتها من تصريح المدير الفني للجزائر جمال بلماضي، الذي نفى فيه تشجيع المنتخب المصري لفريق بلاده، عندما سألوه عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، إذ جاء رده "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول لإنني لم أشاهد ذلك".

وتابعت "أعتبر ما قاله تجاوز منه في حقنا لأننا وقفنا خلف الجزائر في البطولة وكنا نشجع منتخب بلادهم".

يُذكر أن الجزائر نجح في الحصول على لقب البطولة بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بهدف نظيف، وهي البطولة الأولى للجزائر منذ عام 1990.