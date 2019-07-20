إيرادات الجمعة.. "The Lion King" في الصدارة و"Pokémon" بالمركز السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Lion King"، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 19 يوليو، إيراد قُدر بمليون و535 ألفًا و597 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 475 ألفًا و687 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، محققًا 364 ألفًا و373 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، ووصلت إيراداته لـ 254 ألفًا و957 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 161 ألفًا و437 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 54 ألفًا و451 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 36 ألفًا و374 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Lying and stealing" بعد تحقيقه 32 ألفًا و956 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، محققًا 32 ألفًا و856 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 22 ألفًا و69 جنيهًا.