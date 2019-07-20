بصورة لرياض محرز.. ليلى علوي تحتفل بفوز الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة المنتخب الجزائري بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تغلبه على نظيره السنغالي، بهدف مقابل لا شيء.

ونشرت ليلى بخاصية القصص القصيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة للاعب الدولي الجزائري رياض محرز وكتبت: "مبروك لمنتخب الجزائر وكل الشعب الجزائري كأس الأمم الأفريقية".

يُذكر أن الجزائر نجح في الحصول على لقب البطولة بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بهدف نظيف، وهي البطولة الأولى للجزائر منذ عام 1990.