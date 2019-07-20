شاهد: ناصر القصبي وعبدالله السدحان .. “الخصومة” تزداد سوءًا بسبب سيارتين

يبدو أنّ الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا من ذي قبل بين النجمين “رفقاء الدرب” ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وذلك بعد أن وصل بهما الأمر إلى الوصول لأروقة المحاكم مرة أخرى. فاليوم، غرّد الفنان عبدالله السدحان عبر حسابه في تويتر قائلًا: “اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 اللي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه”.

وبالتأكيد، فإن المحامي المذكور هو الوكيل للفنان ناصر القصبي. التغريدةُ تلك وجدت أصداءً كبيرةً بين المتابعين، حيث وجّهوا اللوم لناصر القصبي وتساءلوا عن سبب وصول الأمور إلى هذا الحد. وكان النجمان انفصلا فنيًا عندما طالب ناصر القصبي الشريك الرسمي لشركة الإنتاج “الهدف” مع عبدالله السدحان بإعطائه حصته من الشركة وفضّ الشراكة بينهما حتى وصل بهما الأمر إلى المحكمة في قضية لا تزال منظورةً ولم يُبتَّ فيها بعد.