مروة ناجى: كليب "حبيت من قلبى" حقق أصداء واسعة فى أقل من 24 ساعة

أعربت الفنانة مروة ناجى، عن سعادتها التى لا توصف بما حققه فيديو كليب "حبيت من قلبى" من تفاعلات وأصداء واسعة لم تتوقعها خلال تلك الفترة البسيطة والتى لم تتجاوز الـ 24 ساعة.

وأكدت "ناجي" أنها توقعت نجاح الكليب على يد المخرج المبدع فادى حداد والذى أخرجه بهذا الشكل الرائع على حد قولها لكنها لم تتوقع كل هذه الإشاده التى تلقتها من الكثير من محترفى الموسيقى والغناء بالوسط الفنى المصرى والعربى معربين عن إعجابهم بالكليب الذى وصفوه بالعمل الإبداعى الكامل المتكامل.

وتابعت :"أعربوا عن إعجابهم أيضا بالمناطق التى صور فيها المخرج فادى حداد مشاهد الكليب والتى كانت في عدة مناطق لبنانية منها "عمشيت وجبيل والبقاع"، لافتين أن حداد أستخدم تقنيات حديثة بمواصفات عالمية" .

فيما أشاد البعض برقى الآداء الحسى للفنانة مروة ناجى التى إستخدمت كلمات الشاعر محمد رفاعى بشكل يحمل الكثير من الحرفية بأداء متميز.

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ولقد تلقت ناجى التهانى بكليبها الجديد عبر حساباتها على فيس بوك وتويتر و أنستيجرام ومن خلال المكالمات الهاتفية

من كل من الفنانة وفاء عامر، مى كساب، أنوشكا، نرمين الفقى، نشوى مصطفى، إيهاب فهمى، زينه، رنا سماحة، أحمد كراراة، سهر الصايغ، حنان مطاوع، المخرج وائل فهمى عبد الحميد الذى أشاد بالفيديو كليب لافتا أنه إستمتع بفن راقى يستحق المشاهدة والتقدير

ويشار إلى أن شركة "لايف ستايلز ستديوز " الشركة المنتجة لـ " حبيت من قلبى " قد طرحت الكليب أمس عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الإجتماعى يوتيوب، حيث يعتبر هذا هو التعاون الأول بين الفنانة مروة ناجى وشركة لايف ستايلز ستوديوز

ويذكر أن "حبيت من قلبى" كلمات وألحان محمد الرفاعى، وتوزيع عادل عايش ومن إخراج فادى حداد.