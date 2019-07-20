شهدت خريطة برامج راديو "إينرجي" تغييرات طفيفة في مواعيد بعض البرامج، بالإضافة إلى حركة تنقلات لمذيعين انتقلوا لتقديم برامج أخرى.
وذلك بعد فترة قدما فيها البرنامج الصباحي "اصحى بإينرجي"، بينما سيقدم "اصحى بإينرجي" بداية من الأسبوع المقبل المذيع محمد طارق أضا.
وبدءًا من الأسبوع المقبل، سيعود وائل منصور وسارة المنذر لتقديم برنامج "عيشها بإينرجي" من الساعة الخامسة للسابعة مساءً،
أن يقدم برنامج السهرة المسائي، بدلا من محمد طارق أضا، أما برنامج "مساء الأنوار يا أفريقيا"، الذي يقدمه الإعلامي الرياضي الكبير مدحت شلبي، فسيستمر في البث حتى بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية، وحتى عيد الأضحى المبارك، مع تغيير في موعده، ليذاع يوميا من السابعة حتى الثامنة والنصف مساءً.
وانضم نجم السوشيال ميديا "معاذ ياسين" إلي المحطة، على
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في خريطة برامج إينرجي: مدحت شلبي مستمر و أضا يقدم البرنامج الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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