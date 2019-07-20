صابر الرباعي يهنئ المنتخب الجزائري لتتويجه ببطولة أمم أفريقيا

حرص المطرب التونسي صابر الرباعي علي تهنئة المنتخب الجزائري، بعد فوزه في نهائي أمم أفريقيا علي نظيره السنغالي وتتويجهم بكأس البطولة، مرددًا شعار المنتخب الشهير "1..2..3 viva l’Algerie" وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر الرباعي صورة له من أمام شاشة التليفزيون، أثناء احتفال المنتخب الجزائري بالفوز، وعلق قائلًا: "مبروك لأبطال الجزائر التتويج الرائع ببطولة إفريقيا الفرحة فرحتنا شرفتم بلدكم و شعبكم.. من تونس و من كل البلدان العربية لكم
يذكر أن صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية "باي باي" علي طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات حيث اقتربت من المليون الثاني في اسبوعين فقط، والأغنية من كلمات وألحان سليم عبدالله، توزيع سامي المعتوقي.
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