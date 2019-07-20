تعرف على تفاصيل عرض "حمام الست" على بيرم التونسي

يستعد فريق عمل مسرحية "حمام الست" لبدء العرضه خلال ثانى أيام عيد الأضحى المقبل، وذلك على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية. خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية. ويشار إلى أن "حمام الست" مسرحية كوميدية استعراضية يقوم ببطولتها كل من محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبدالله مشرف، ندى بسيونى، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت. مسرحية كوميدية استعراضية يقوم ببطولتها كل من محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبدالله مشرف، ندى بسيونى، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت.

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