شاهد.. راغب علامة مع عائلته.. والجمهور: "ربي يحفظكم"

نشر الفنان راغب علامة، صورة جديدة تجمعه بعائلته فى إحدى سهرات العشاء، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وتفاعل جمهور راغب مع المنشور بشكل ملحوظ، قائلين له:"ربنا يبارك في أسرتك الغالية، ربى يحفظكم منورين.. ربي يحفظهم لك ويديمك لهم الله يخليكم لبعضويحميكم من العين والحسد.
ويذكر أن المطرب راغب علامة أنهى حفلاته فى الولايات المتحدة بداية الشهر الجاري، وكان حرص على حضور الحفل عدد كبير من الجماهير العربية من مختلف أنحاء العالم.
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