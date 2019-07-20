الليلة.. هنادي مهنا ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

تحل الفنانة هنادي مهنا، ضيفة برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع عبر شبكة تليفزيون النهار، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، السبت. وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، السبت. ومن المقرر أن تكشف هنادي خلال الحلقة عن آخر أعمالها الفنية، كما تكشف عن كواليس أعمالها مع كبار نجوم الدراما المصرية، وتتحدث عن مدى تأثرها بوالدها الموسيقار الكبير هاني مهنا. خلال الحلقة عن آخر أعمالها الفنية، كما تكشف عن كواليس أعمالها مع كبار نجوم الدراما المصرية، وتتحدث عن مدى تأثرها بوالدها الموسيقار الكبير هاني مهنا.

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