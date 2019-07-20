شاهد.. طارق صبري يدعم فتاة العياط المتهمة بالقتل: أنا فخور بيكي

حرص الفنان طارق صبري، علي دعم أميرة رزق المعروفة إعلاميًا بفتاة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، من خلال رسالة وجهها لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

نشر صبري صورة الفتاه وأخفي وجهها، وعلق قائلًا: "أميرة احمد رزق أو فتاة

العياط.. أنا فخور بيكي وباللي عملتيه ومعاكي للنهاية أنا وكل بني آدم عنده كرامة.. عارف أن مش المفروض تكوني انتي اللي محبوسة لكن أنا واثق في القضاء المصري وواثق إنه هيثبت أنك كنتي بتدافعي عن نفسك وإنها مسألة وقت وإجراءات قانونية مش أكتر.. ارفعي راسك أنتي بطلة".جدير بالذكر أن نيابة العياط بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، كانت قد قررت يوم الاثنين الماضي، حبس فتاة وشابين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية قتل الأولى لسائق ميكروباص حاول التعدي عليها جنسيا بمنطقة جبلية بالعياط.