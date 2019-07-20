الخميس.. افتتاح "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح عبدالوهاب

ينطلق عرض "مكتوبلي أغنيلك" للمطرب إيمان البحر درويش، على مسرح عبد الوهاب في الإسكندرية، وذلك مساء الخميس المقبل.
ومن المقرر أن يشارك الفنان إيمان البحر درويش في بطولة العرض كل من شيرين، صفاء جلال، تأليف الراحل عبدالسلام أمين، الموسيقى والألحانللفنان إيمان البحر درويش وإخراج عبد المنعم محمد.
ويذكر أن "مكتوبلي أغنيلك" مسرحية كوميدية غنائية تناقش الوضع المتردي لحال الغناء في مصر، وتضع الحلول لتخطي هذه الأزمة.
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