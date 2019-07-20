"نيوجينيريشن" تطرح البرومو الدعائي لكليب "ناس فاضية" للمطربة هدير نبيل

تطرح شركة "نيو جينيريشن" للإنتاج الفني، اليوم السبت، البرومو الدعائي لأحدث كليبات المطربة هدير نبيل بعنوان " ناس فاضية". وتبدأ قناة "فري ميوزيك" لصاحبها المنتج نصر محروس، عرض البرومو علي شاشتها حصريا ابتداءً من اليوم السبت حتي الأربعاء، علي أن يتم طرح الكليب الخميس المقبل علي يوتيوب. حصريا ابتداءً من اليوم السبت حتي الأربعاء، علي أن يتم طرح الكليب الخميس المقبل علي يوتيوب. تم تصوير الكليب في إحدى جزر كوالا لامبور بماليزيا علي مدار يوم كامل، والكليب من إخراج حسام بدران وإنتاج نيوجينيريشن للإنتاج الفني. الأغنية من كلمات إسلام مصطفي وألحان أميرة عامر وتوزيع شريف مختار. بماليزيا علي مدار يوم كامل، والكليب من إخراج حسام بدران وإنتاج نيوجينيريشن للإنتاج الفني. الأغنية من كلمات إسلام مصطفي وألحان أميرة عامر وتوزيع شريف مختار. يذكر أن الفنانة هدير نبيل طرحت مؤخراً كليب "التجربة الأولى" وحقق نجاحاً كبيراً عقب طرحه على "يوتيوب".



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