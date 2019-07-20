ليدى جاجا تحتفل بدخولها عالم تجارة مستحضرات التجميل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا بدخولها عالم مستحضرات التجميل من خلال إطلاقها “مختبرات هاوس” وهي شركة ناشئة مدعومة برأس المال الاستثمارى ابتكرتها “ليدى جاجا” لإظهار رؤيتها للجمال إلى العالم.

النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، ارتبط اسمها مؤخرا بواقعة انفصال عارضة الأزياء والموديل الشهيرة، إيرينا شايك عن النجم برادلى كوبر، بعد 4 سنوات من الارتباط بين الثنائى، وذلك بعدما تكهنت العديد من المواقع الإخبارية خلال الفترة السابقة بالخلافات التى نشبت بين الثنائى بسبب العلاقة بين كوبر وليدى جاجا.

وكان الثنائي العالمي ليدي جاجا وبرادلي كوبر قد اجتمعا فى فيلم واحد هو A Star Is Born، وارتبطا بوجود قصة حب بينهما ظهرت جلية أثناء غنائهما فى حفل الأوسكار، حيث ظهر علي ايرينا مدى تأثرها بتلك العلاقة، مما تسبب فى خلافات بينهما لم تنته بنفى ليدى جاجا لوجود أى علاقة عاطفية مع برادلى كوبر، حين أكدت على أنها مجرد صديق.