محمد عساف يرد على إهانة دنيا بطمة له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان الفلسطيني محمد عساف على إهانة الفنانة المغربية دنيا بطمة له، بقولها أنها لا تطيقه بل وتشمئز عند سماعها لاسمه.

عساف قال: “سمعت ما قولته عني بأنك تشعرين بالاشمئزاز لسماع اسمي، وأقول لك الله يسامحك ولو تكررين السباب مرة ثانية وثالثة سأقول لك الله يسامحك أيضاً”.

الفنان الفلسطيني تابع، خلال استضافته في برنامج “عرب وود”: “الأمر ببساطة أن كل شخص يتعامل مع الآخرين بأخلاقه وأصله”.

وكانت دنيا بطمة قد قالت إن سؤال الصحافة لعساف عن خلافهما أصبح موضوعاً قديماً، مؤكدة أن الصحفيين طرحوا هذا السؤال عليه لقلة أعماله الفنية.

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وأضافت، في تصريح صادم، أنها لا تطيق محمد عساف بل وتشمئز عند سماعها لاسمه، لافتة إلى أن قصة خلافهما قديمة وماتت، رافضة التعليق عليها أكثر من هذا.

وتحدث محمد عساف مؤخرا عن خلافه مع الفنانة دنيا بطمة، خلال مؤتمر صحفي أُقيم على هامش مهرجان “موازين”، أنه لا يعلم مشكلتها الحقيقية معه.

وقال إن دنيا تهاجمه منذ سنوات طويلة وتنتقده باستمرار دون أن يعرف أسباب قيامها بذلك، نافياً ما ترددعن عدم إلقائه السلام عليها في إحدى المناسبات، حيث أكد أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

ورغم الخلافات، أكد عساف على إعجابه الشديد بصوت الفنانة المغربية وفنها، مشددا على أنه ليس لديه أي مشكلة شخصية معها وأنه يسامحها على ما قالته عنه، وتمنى لها التوفيق في حياتها، حيث قال: “أنا شخصيا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي”.