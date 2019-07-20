إليسا تمنح إيلي صعب قبلة خاصة في سهرة زفاف ابنه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة اللبنانية إليسا سهرة صاخبة اقامها مواطنها وصديقها، مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وذلك قبل ليلة زفاف نجله «إيلي جونيور».

إليسا تألقت في الحفل بفستان أسود قصير مرصع بالأحجار الملونة من توقيع المصمم اللبناني، وقد اشعلت الفنانة الأجواء برقصة عفوية مع إيلي وزوجته كلودين، حيث بدت إليسا في مقطع فيديو من أجواء السهرة تغني وترقص مع الزوجين، كما منحت صعب قبلة خاصة، عكست قوة علاقتها بالمصمم العالمي، ومدى سعادتها بزواج نجله.

أما في حفل الزفاف، فقد اشرقت إليسا بفستان كريمي مكشوف الصدر، وانتلعت حذاء من نفس اللون، كما نسقت معهما حقيبة صغيرة أنيقة، زهي الطلّة المثيرة التي لاقت اعجاب محبيها.

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من ناحية أخرى، اعلنت إليسا اعتذارها عن المشاركة في الموسم الجديد من برنامج The Voice، بتدوينة كتبت فيها: « لم يتم الاتصال بي للموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي، سأعتذر لأنني مشغول بألبومي هذا العام»، كما كشفت عن تجهيزها لأغنية جديدة تفوم على فكرة جريئة، تتعاون فيها مع الشاعر المصري بهاء الدين محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

يُذكر أن إليسا تستعد لاحياء حفل غنائي يوم 31 يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي بتونس.