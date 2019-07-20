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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لبت الفنانة السورية أصالة وابنتها الكبرى شام دعوة إحدى صديقاتهما لحضور حفل زفافها، والذي أحياه النجم المصري عمرو دياب.
أصالة تألقت في الحفل بفستان أزرق فاتح منفوش من قماش «التول»، وأسدلت شعرها للخلف بتسريحة أنيقة، في الوقت الذي اشرقت فيه شام بطلّة بيضاء شديدة الأناقة، حيث لاقت إطلالة الأم وابنتها اعجاب فانز النجمة السورية.
وفي مقطع فيديو من أجواء الزفاف، ظهرت أصالة تغني مع عمرو دياب أغنية «ده لو اتساب»، وكان لافتاً ظهور الفنانة المصرية دينا الشربيني وسط الحضور، حيث فاجأ الهضبة، الممثلة الشابة بحضن رومانسي خلال غنائه أمام الجميع.
من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «كبير الشوق»، وهي من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه آخر كليباتها لأغنية «بنت أكابر»، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر ديو يجمع عمرو دياب وأصالة في زفاف.. ودينا الشربيني تفوز بحضن أمام الحضور.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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