أوجاع الناس في موسيقى زياد الرحباني بـ"أعياد بيروت"

أحيا الفنان اللبناني زياد الرحباني، الجمعة، حفلا في العاصمة اللبنانية ضمن مهرجانات أعياد بيروت، وقدم لجمهوره أغنيات على إيقاع الموسيقى السياسية التي تحاكي كلماتها بسخرية اضطراب الشارع وتعزف على أوتار المطالب الشعبية.

وافتتحت مهرجانات أعياد بيروت بنسختها الـ8 في 11 يوليو/تموز مع الفنان اللبناني وائل كفوري، وفي 14 من الشهر نفسه حل المغني السوري ناصيف زيتون ضيفا على المهرجان.

وبعد غياب سنوات عن الحفلات اللبنانية يحيي الموسيقار العالمي "ياني" ليلة عالمية بامتياز على مسرح أعياد بيروت مساء 23 يوليو/تموز وتشاركه أوركسترا ضخمة.

وفي 26 يوليو/تموز، تطل الفنانة إليسا على جمهورها في ليلة من الرومانسية والحب، ويختتم المهرجان دورته بموسيقى شبابية.

وتحت عنوان "بما إنو" كانت فرقة زياد الرحباني تؤدي أغنيات عاشت في ذاكرة اللبنانيين ومنها "شو هالأيام اللي وصلنالا، قال إنو غني عم يعطي فقير، كنّو المصاري قشطت لحالا، ع هيدا نتفه وهيدا كتير".

ولدى صعوده إلى المسرح وقف الجمهور وصفق بحرارة لمدة دقائق قبل أن يعزف الرحباني على البيانو أشهر مقطوعاته الموسيقية وبينها "أبوعلي" و"ميس الريم".

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وضمت فرقة زياد الرحباني 40 عازفا بقيادة المايسترو كارن دورجاريان، ومن بينهم أعضاء الفرقة الهولندية وعازفون من مصر وسوريا ولبنان.

وتنوعت الآلات بين الكمنجات وآلات النفخ والإيقاع والآلات الشرقية، حيث عزفت الفرقة ورافقتها جوقة بقيادة التينور إدغار عون، وشارك في الغناء والعزف على العود الفنان المصري حازم شاهين والمغنية دعاء السباعي.

وأدت دعاء أغنيات بعضها للفنانة فيروز والدة زياد الرحباني بينها "بكتب اسمك يا حبيبي" و"اشتقتلك".

وشاركت في الحفل مغنية الجاز الأمريكية ليزا سيمون التي قدمت أغنيات لوالدتها المغنية الراحلة الشهيرة نينا سيمون بتوزيع خاص لزياد الرحباني الذي اشتهر باعتماده على هذا النوع من الموسيقى.

وكانت سيمون التي بدأت شهرتها في برودواي قد شاركت في مهرجانات بعلبك الدولية 2016.

وقال الناقد الفني، جمال فياض: "جمهور زياد الرحباني يشبه دولة وشعبا يحكمها زياد ويتصرّف ويأمر وينهي فيها، وعندما نأتي لحضور عرض يقدمه الرحباني نكون كمن يأتي باستدعاء الحاكم لشعبه ليعلن لهم أمرا أو يبلغهم فرمانا".

وأضاف: "موسيقى منوّعة فيها الكثير من الألوان، لا جديد، لكنها لحظات قصيرة أيقظ فيها ذاكرتنا المنهكة بالكثير من الفنون الرديئة على أشياء ما زالت محفورة فينا كما الأسماء المحفورة على الحور العتيق".