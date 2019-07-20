بالفيديو- الجمهور لـ بلقيس “لا تعليق”

بعد ان حولت حسابها على انستغرام الى لوحة فنية بهدف تشويق الجمهور أكثر حول عملها القادم، أطلقت النجمة بلقيس فتحي أغنيتها الجديدة “لا تعليق” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية قدمتها بلقيس باللهجة العراقية ذات الايقاع السريع وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم ومكس وماستر طيف عادل. ويقول مطلعها: “اني الحازه بقلبي/چبيـره ولازم احچيـها/متوقعها من غيـرك/منك تجي تاليــها .. لا تعليـق/

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وكانت بلقيس قد وضعت الناس في ترقّب شديد وحماسة كبيرة للاستماع الى الاغنية كاملة، حيث حققت في غضون بضع ساعات اكثر من 77 الف مشاهدة.

وفي زيارة سريعة على حساب بلقيس على تويتر لفتنا تداول جمهورها بشكل واسع مقتطفات من كلمات الأغنية التي تتحدث عن قلة الوفاء. كما عبّر محبيها عن اعجابهم بالعمل وأكدوا ان “لا تعليق” أتت في وقتها لأن مضمونها لمستهم في الصميم.

من جهة أخرى، تلتقي بلقيس جمهورها ضمن “موسم السودة” في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة 16 آب/أغسطس المقبل، على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة – أبها.