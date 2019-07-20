Jul 20, 2019
بعد ان حولت حسابها على انستغرام الى لوحة فنية بهدف تشويق الجمهور أكثر حول عملها القادم، أطلقت النجمة بلقيس فتحي أغنيتها الجديدة “لا تعليق” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الأغنية قدمتها بلقيس باللهجة العراقية ذات الايقاع السريع وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم ومكس وماستر طيف عادل. ويقول مطلعها: “اني الحازه بقلبي/چبيـره ولازم احچيـها/متوقعها من غيـرك/منك تجي تاليــها .. لا تعليـق/
وكانت بلقيس قد وضعت الناس في ترقّب شديد وحماسة كبيرة للاستماع الى الاغنية كاملة، حيث حققت في غضون بضع ساعات اكثر من 77 الف مشاهدة.
وفي زيارة سريعة على حساب بلقيس على تويتر لفتنا تداول جمهورها بشكل واسع مقتطفات من كلمات الأغنية التي تتحدث عن قلة الوفاء. كما عبّر محبيها عن اعجابهم بالعمل وأكدوا ان “لا تعليق” أتت في وقتها لأن مضمونها لمستهم في الصميم.
من جهة أخرى، تلتقي بلقيس جمهورها ضمن “موسم السودة” في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة 16 آب/أغسطس المقبل، على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة – أبها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- الجمهور لـ بلقيس “لا تعليق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.