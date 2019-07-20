شكرا لقرائتكم أروى: عمرو أديب مثلي الأعلى.. وأنا مزيج من هيفاء وأنغام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجاح كبير حققته المطربة أروى من خلال الغناء، وأيضا تقديم البرامج، لفت النظر إلى مواهبها المتعددة، رغم أنها في الأصل مهندسة مارست هذا العمل لسنوات قبل الفن.

تتميز أروى بغناء كل اللهجات، المصرية واللبنانية والخليجية، وهذا ما صنع منها مطربة ذات شخصية مختلفة.

وقد أثارت أروى الجدل ببرنامجها الأخير "تحت السيطرة"، باستضافة عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، واقتحام مناطق شائكة من حياتهم الشخصية والفنية والعامة.

أروى فى حوارها لـ"العربية.نت" تحدثت عن كواليس برنامج "تحت السيطرة"، والحلقات التى أثارت الجدل، كما كشفت لنا عن أحدث أعمالها الغنائية، ورأيها فى دخول ابنتها الوحيدة نورا عالم الغناء، وكان لنا معها الحوار التالي:

تلك الحلقة أثارت الجدل لأنها كانت الظهور الأول لسهير رمزى من غير حجاب أروى

- في البداية حدثينا عن برنامج "تحت السيطرة" وردود الفعل التي تلقيتها على البرنامج.

- الجمهور أحب البرنامج كثيرا، وأعجب بالحوار والضيوف، و"تحت السيطرة" يعد نجاحاً كبيراً لى أتشرف به على قناة النهار.

- حاورتي العديد من الفنانين.. هل هناك من شعرت بالرهبة أثناء حواره؟

- لا، فالخبرة التي اكتسبتها من الحياة كانت كافية لأن تبعدني عن الرهبة، ولكن هناك نجوماً مثل فاروق الفيشاوي وغيره، لهم تاريخ كبير ويجب أن نحضّر جيداً لحواره، لأننا نجلس أمام قيمة فنية كبيرة، وهناك عدد من النجوم لديهم القدرة على إحراج المذيع إذا كان أداؤه ليس قوياً، فكنت أقدّر قيمة كل فنان أتي لأحاوره وأعطيه حقه.

المطربة أروى

- هل أنت حذرة أو لديك حدود فى التعامل مع الفنانين؟

- بالفعل لدى حدود فى التعامل مع كل الفنانين وحتى أهلى، لأنه إذا ضاعت الحدود تخرب العلاقات، وأنا حدودي الاحترام، والالتزام بالعمل، وليس لي أي مواقف شخصية مع أى ضيف؛ لكن بالنهاية أنا من المعجبين بهم، وأظل معجبة بهم حتى بعد محاورتي لهم.

- ماذا عن أكثر الحلقات التي تعتزين بها؟

- أستطيع أن أقول: "كلهم ولادي"، وكان لي العديد من الانفرادات فى بعض الحلقات، منها حلقة النجمة الكبيرة سهير رمزي، والتي كانت أول حلقة لها بعد خلع الحجاب، وقد أدهشتني الفنانة الكبيرة وفاجأتني بكلامها الرائع عندي، وهناك حلقات قادمة فيها العديد من المفاجآت مثل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي يكشف عن أمور لم يفصح عنها من قبل.

- حلقة سهير رمزى أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. هل تتعمدين هذا؟

- أنا لا أتعمد هذا نهائيا، وقد أثارت الجدل لأنها كانت الظهور الأول لسهير رمزى من غير حجاب، والجمهور تداول الحلقة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لما فعلته سهير وبين معارض، فلذلك انتشرت وأخذت صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نحن لا نتعمد هذا.

حينما أغني أكون شخصا أخر غير الذي يراه الجمهور على الشاشة أروى

- وماذا عن أصعب المواقف التى مرت بك أثناء عملك كمقدمة برامج؟

- أتعرّض للمواقف الطبيعية فى عملي، فقد أكون معتقدة أن هناك ضيفا صريحا، واكتشف أنه غير كذلك، كما أنني أقابل العديد من الأشخاص بطباع مختلفة، ويجب أن أتعامل مع الكل، وأقوم بتغيير طريقتي فى الحوار بما يتنناسب مع الضيف.

- هل تتقبلين النقد؟

- بالطبع؛ مادامت الانتقادات عملية وتفيدني فلما لا أتقبلها، أنا دائما أستمع لجمهوري، وأضع نقدهم فى الاعتبار، لأستفيد منه بعد ذلك.

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- هل تفضلين كرسي المذيع على الغناء؟

- لا؛ كل عمل وله وضعه، فأنا أفصِل تماما بين عملي كمذيعة وعملي كمطربة، فحينما أغني أكون شخصا آخر غير الذي يراه الجمهور على الشاشة، والعكس صحيح، فيجب أن أعطي كل مكان حقه، لأستطيع أن أنجح فيه وأظهر موهبتي.

أروى مزجت الفن بالإعلام

- من مثَلك الأعلى فى الغناء والإعلام؟

- أحب الإعلامي عمرو أديب كثيرا، لأنه ذكي ويعرف ماذا يقول، وحينما تضعه في أي مكان يمكنه أن يتأقلم ويحاور أي ضيف بما يتناسب معه، لأن لديه مخزونا كبيرا من الثقافة؛ أما بالنسبة للغناء، فأنا أحب شيرين وهيفاء وأنغام، وأحب أن أقتبس من كل واحدة منهن ما يميزها، وأضعهم فى سياق واحد ليكونوا بذلك مثلي الأعلى فعلى سبيل المثال أنغام تمتلك الإحساس، وهيفاء الذكاء؛ فأنا أخلط كل هذا معاً.

كل بداياتي خليجية، حتى اللون المصري أتقنه وليس صعبا أروى

- هل ما زلتِ مستمرة بالعمل كمهندسة؟

- لا؛ توقفت عن هذا، ولكن قد أمارس الهندسة بشكل بسيط، فمثلاً أصمم بيوتنا أو أحد بيوت أقربائنا، ولكن التفرغ لهذا المجال الآن أصبح صعبا للغاية.

- قدمتِ قبل ذلك أغاني باللهجة الخليجية فهل كان هذا صعبا عليك؟

- لا، لأن كل بداياتي خليجية، حتى اللون المصري أتقنه وليس صعبا، فأنا أحمل الجنسية المصرية، ولدي العديد من النجاحات في مصر.

- لما لا تفكري فى التمثيل؟

- أفكر في ذلك، وأحب أن أفعل هذا، ولكن حتى الآن لم أجد الدور الذي أدخل به هذا العالم، وأنتظر أن أجد ما يناسبني.

أروى

- هل تحضرين لبرنامج جديد؟

- أنتهي من نجاح "تحت السيطرة" الآن، ولدي برنامج جديد أحضر له خلال الفترة المقبله، ولكن لن أكشف عنه الآن.

- هل تفكرين بالاستقرار في مصر؟

- أنا مستقرة بمصر بشكل كبير، وأوجد بها بشكل مستمر، وزوجي استقر بها لفترة كبيرة، ويحمل جنسية مصرية، ويسعدني أن أعود لأكمل حياتي بمصر، فأنا قضيت فيها أجمل أيام عمري.

سأحاول بقدر الإمكان أن أبعد ابنتي عن هذا المجال أروى

- هل تشجعين ابنتك على الغناء؟

- هى ما زالت صغيرة، ولكن سأحاول بقدر الإمكان أن أبعدها عن هذا المجال.

- ماذا عن أحدث مشاريعك الغنائية؟

- هناك أغنية "سينجل" باللهجة الخليجية، لأنني بعيدة منذ فترة عن الساحة الخليجية، وسنذهب إلى دبي لتسجيلها، كما سيكون هناك قريبا عمل مصري سيشكّل مفاجأة.

إطلالات مختلفة لأروى