شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللون الأحمر يسيطر على احتفال بريانكا شوبرا بعيد ميلادها الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا بعيد ميلادها الـ37، وذلك مع زوجها النجم نيك جوناس وعدد من أصدقائهما المقربين، وذلك فى حفل عشاء ضخم أقيم فى كومودو فى ميامى بفلوريدا.

ظهرت بريانكا مرتدية فستانا ذى تصميم مذهل باللون الأحمر، إضافة إلى إكسسوارات لشعرها حملت جملة "birthday girl"، وبعدد من الصور كانت بريانكا تقف أمام كعكة عيد ميلادها العملاقة التى جمعت اللونين الأحمر والذهبى.

يذكر أن بريانكا شوبرا ونيك جوناس من أشهر الأزواج فى عالم هوليوود وبوليوود، وتركز وسائل الإعلام دائما على رصد أدق تفاصيل حياتهما سواء اليومية أو على السجادة الحمراء.



بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها



بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

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بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها



بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها



بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها



بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها



بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها



بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها