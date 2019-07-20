شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هل يكشف تحدى العمر ملامح أحمد حلمى فى فيلمه الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم أحمد حلمى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "خيال مآتة"، والذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحسب سيناريو الفيلم الذى يتولى كتابته المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، تدور الأحداث فى فترة الستينيات ويظهر حلمى فى بداية الفيلم رجل عجوز وكبير فى السن بعام 2019، ويسترجع ذكرياته وهو شاب فى عمر الـ30.





ويتكتم صناع العمل عن أى صور من داخل الكواليس للفيلم وعدم الكشف عن شخصيات وملابس أو ديكورات الفيلم ومنع أى صورة لحلمى وهو رجل عجوز، لذلك بعد انتشار برنامج تحدى العمر وضعنا صورة للنجم حلمى فى هذا البرنامج لنرى ملامحه فى كبر السن.

فيلم "خيال مآتة" بطولة النجم أحمد حلمى والنجمة منة شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى وعبد الرجمن أبو زهرة وبيومى فؤاد وأخرون من النجوم تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.