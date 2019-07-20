شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاد مؤسس نقابة الممثلين.. أحمد علام جسد "المسيح "فى فيلم نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ربما لا يعرف الكثيرون أن الفنا الراحل أحمد علام هو مؤسس نقابة الممثلين التي أصبح اسمها الآن نقابة المهن التمثيلية بعد أن انضمت اليها شعب أخرى مع مهنة التمثيل فشملت كل فنون الاداء .

الفنان أحمد علام تمر اليوم ذكري ميلاده وهو لمن لا يعرفه جسد شخصية (الأمير إسماعيل كمال) في الفيلم الشهير "رد قلبي" وقد وضعته الأفلام دوماً في دور الرجل الارستقراطى الثرى القاسى القلب ومن أشهر أفلامه : ( وداد ) و( الماضي المجهور ) و( يوم سعيد ) و( شادية الوادي ) و( رجل لا ينام ) و( بنت النيل ) .



الراحل أحمد علام مؤسس نقابة الممثلين

Advertisements

بدأ حياته موظفاً في وزارة الحقانية وعمل مع فرقة عبد الرحمن رشدى عام 1923 انضم لفرقة رمسيس ثم فرقة فاطمة رشدي ثم عاد إلى تكوين اتحاد الممثلين الذي استمر أكثر من 6 شهور ، ثم انضم إلى الفرقة القومية عندما تكونت ، وظل بها بعد أن صارت فرقة المسرح القومى بعد وفاته وأصيبت عيناه بانفصال شبكى مما منعه من الوقوف على المسرح ، وسافر إلى ألمانيا للعلاج ، وعمل في بداية حياته مخرجاً للفرق المسرحية بالمدارس الثانوية ومن بين تلاميذه فاخر فاخر ، في عام 1927 أصدر مجلة فنية ولكنه لم يستمر طويلاً في إصدارها وأنشأ نقابة الممثلين ، من أشهر أدواره على المسرح مجنون ليلى ، مارك أنطونيو، شجرة الدر ، عنترة بن شداد ، ، شهريار ، عمل مدرباً للتمثيل في جامعة القاهرة والإسكندرية ، ثم مستشار التمثيل في جامعة الثقافة الحرة. آخر مسرحياته كانت دموع إبليس عام 1959 ، حصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 1960 في عيد العلم الثاني ، فقد بصره في أواخر أيامه .

وأهم معلومة في مسيرته الفنية أنه قام بتجسيد دور السيد المسيح في عام 1939 وعرف هذا الفيلم باسم (آلام السيد المسيح) وكان تلك الفيلم من إخراج (محمد عبد الجواد) ومن بطولة الفنانين الكبار توفيق الدقن وسميحة أيوب.