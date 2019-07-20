شكرا لقرائتكم خبر عن درة تصور "بلا دليل" فى فيلا بالمقطم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة درة مشاهدها فى مسلسل "بلا دليل" اليوم السبت فى احدى فيلات المقطم وتجمع المشاهد بينها وبين النجم خالد سليم وباقى فريق العمل مع المخرجة منال الصيفى، ومن المقرر عرض المسلسل على الفضائيات فى شهر أكتوبر المقبل.

وتواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.