شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسور يوجه الشكر لجمهور la Casa De Papel بعد الإشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل العالمى ألفارو مورتي، صاحب شخصية "البروفيسور" فى مسلسل الدراما الاسبانى La Casa De Papel، على شكر جمهور المسلسل بعد تعليقاتهم الإيجابية على الموسم الثالث الذى عرض أمس عبر شبكة نتفليكس.

ونشر "البروفيسور" صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، موجهاً رسالة لجمهوره قائلاً "شكراً جزيلاً للجميع على تعليقاتكم، من المثير ان نرى عملنا يلقى ترحاب كبير فى قلوب الجمهور، شكراً شكراً".

وعلى سياق متصل، كشفت بعض التقارير، عن نيه شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل الإسبانى، فى طرح موسم رابع جديد، بعد التقييمات الإيجابية التى حظى عليها الموسم الثالث.

ويأتى الموسم الثالث والجديد فى 10 حلقات، يسرد عودة العصابة مرة آخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

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مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .