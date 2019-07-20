شكرا لقرائتكم خبر عن "إنساى" للأسطورة والمعلم يحقق 14 مليون مشاهدة فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقيق فيديو كليب أغنية "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد 14 مليون مشاهدة فى 3 أيام فقط وتصدر قوائم "يوتيوب". من ناحية أخرى يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس المقبل بجدة، ويفاجئ رمضان الجمهور السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل. يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

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