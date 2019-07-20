شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخافوا لكن احذروا.. "سينرجى" تفتح باب حجز تذاكر فيلم "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" تحت شعار "لا تخافوا لكن احذروا"، بطولة النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم، باب حجز تذاكر الفيلم فى جميع دور العرض، المقرر عرضه بدءا من يوم 25 يوليو الجارى، كذلك عرضه فى دول الخليج بالتزامن مع مصر، ويحتفل صناع وأبطال فيلم "الفيل الأزرق 2" بعرض خاص لنجومه وبعض من الإعلاميين والصحافة والشخصيات العامة، وذلك مساء الأربعاء المقبل بأحد المولات الكبرى فى منطقة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر أبطال العمل وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا وهند صبرى وإياد نصار، بالإضافة إلى المنتج أحمد بدوى مديرعام سينرجى فيلمز.

وفى سياق آخر انتهت شركة سينرجى من الاستعدادات وتفاصيل الفيلم من مونتاج وجرافيكس وموسيقى تصويرية وخلافه، كذلك من المقرر أن ترسل الشركة النسخ النهائية للسينمات خلال 48 ساعة، لتجربتها والاطمئنان عليها ، ليصبح الفيلم جاهز للعرض الجماهيرى بدءا من يوم الخميس 25 يوليو الجارى بجميع دور العرض ، ليصيح أول فيلم فى دور العرض بموسم عيد الأضحى.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".