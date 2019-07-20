اعتداء وحشي على سياح عراقيين في تركيا تحت أنظار الشرطة

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 02:42 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الأتراك يقومون بالاعتداء بطريقة وحشية على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا .
وجاء ذلك تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تتحرك ساكنة واكتفت بالمشاهدة دون أي تدخل .
ويعرض مقطع الفيديو محاصرة مجموعة من الأتراك لسياح عراقيين وتجمعهم حولهم بعد مشاهدة علم إقليم كردستان العراق بحوزتهم ورفعهم له .
وانهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل .
ويأتي ذلك بالتزامن مع التحذيرات من السفر للسياحة في تركيا وتردي الأوضاع الأمنية في تركيا .
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