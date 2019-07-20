هل هذا اجرأ مايوه ترتديه كيم كاردشيان؟

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 02:42 مساءً - نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عبر حسابها على “انستغرام”، صورة جريئة لها وهي ترتدي لباس بحرٍ باللون الأسود.
المايوه الذي ظهرت به كيم كاردشيان كان جريئا الى درجة أنه بالكاد ستر جزءاً من جسدها، فهو عبارة عن خيوط .
ويبدو أن هذه اللقطة المثيرة كانت من رحلتها إلى كوستاريكا، حيث علّقت على الصورة “خذني إليها مرة أخرى من فضلك كوستاريكا”.
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