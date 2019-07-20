شاهدوا.. لحظة نجاة شخص من حادث دهس خلال انشغاله بالجوال

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 02:42 مساءً - وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة نحاة شخص من حادث دهس؛ أثناء انشغاله بالجوال. وظهر ” الرجل ” بالفيديو وهو يتحدث منشغلآ بالجوال، حتي ظهرت عربية من الخلف وكادت أن تصدمه. حيث تمكن الرجل في اللحظة الأخيرة من تفاديها قبل أن تصدمه بقوة.

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