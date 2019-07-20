شاهد: محام يضرب قاضي بالحزام على وجهه داخل محكمة في إندونيسيا

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 02:42 مساءً - أظهر فيديو، لحظة اعتداء محامي على قاضي خلال محاكمة بأحد المحاكم الإندونيسية أول أمس.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع الفيديوهات الشهير لايف ليك، فقد ظهر المحامي وهو يقوم بشكل مفاجئ ويخلع حزامه ويضرب به أحد القضاة على وجهه خلال أحد المحاكمات.

من جهتهم، أقدم رجال الأمن المتواجدين بالمحكمة على الإمساك بالمحامي، بعد الاعتداء على القاضي بطريقة سافرة.

بينما ظل القاضي يصد هجمات المحامي ، وهو جالس دون أن يتحرك في شجاعة وقوة، حتى سيطرت الشرطة على الموقف وتم اعتقال المحامي.