فيكتور فالديز يعود مجددا إلى برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعيين حارس مرماه السابق فيكتور فالديز مدربا جديدا لفريق الشباب بالنادي الكاتالوني، في عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2020 قابل للتجديد.

وسيبدأ فالديز مهمته مع فريق الشباب يوم 29 يوليو/تموز بمواجهة أياكس الهولندي بملعب يوهان كرويف.

وأعلن فيكتور فالديز اعتزاله كرة القدم رسميا في عام 2017، بعدما شارك مع برشلونة الإسباني خلال 539 مباراة في جميع المسابقات خلال الفترة من 2002 إلى 2014.





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وارتدى فيكتور فالديز قمصان أندية مانشستر يونايتد وميدلزبرو الإنجليزيين، وستاندردليج البلجيكي إضافة لبرشلونة الإسباني الذي قضى بين جدرانه 12 عاما.

وحصل فالديز على 6 ألقاب للدوري الإسباني ولقبين لكأس الملك ولقب دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة الإسباني.

كما توج فالديز بلقب كأس العالم مع المنتخب الإسباني 2010، حيث شارك فالديز في 20 مباراة دولية ودخل مرماه 9 أهداف.