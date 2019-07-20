الصدفة تجمع أصالة وعمرو دياب ودينا الشربيني ويغنوا معًا "ده لو اتساب"

جمعت الصدفة الفنانة أصالة والفنان عمرو دياب في إحياء إحدى حفلات الزفاف، وفاجئا الجمهور بتقديمهما معا لأكثر من أغنية من أغاني الفنان عمرو دياب، وذلك في حضور الفنانة دينا الشربيني، وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

أصالة تغني "دا لو أتساب" مع عمرو دياب

الفنانة أصالة فاجئت الجمهور عندما ظهرت أثناء تقديم الفنان عمرو دياب لفقرته الغنائية حيث بدأت تغني معه عددا من الأغاني منها أغنية "دا لو اتساب" إذ قدمت أصالة كوبليه من الأغنية، وغنى معها عمرو دياب الذي قال في نهاية الأغنية: "أغنيها أزاي بعدك" ثم أضاف دياب:"أصالة أجمل صوت نسائي في العالم العربي"، وغنت أصالة كذلك مع عمرو دياب أغنية "يتعلموا" كما قدم دياب إحدى أغاني ألبومه الجديد "أنا غير" التي تحمل عنوان "بحبه".

اقرأ أيضا:

عمرو دياب ودينا يحييان حفل زفاف ابن ثري خليجي في إسبانيا

أحدث ظهور دينا الشربيني مع عمرو دياب

ظهرت كعادتها الفنانة دينا الشربيني في حفل الزفاف الذي أحياه الفنان عمرو دياب ومعه الفنانة أصالة، وحاولت دينا أن تساعد عمرو أثناء غنائه في وقت أظهر عمرو دياب اهتمامًا كبيرًا بدينا حيث قام باحتضانها أكثر من مرة وهو يغني أغنية "ده لو اتساب"، ومن المقرر أن يطرح الفنان عمرو دياب ألبومه الجديد" أنا غير" خلال الأيام القادمة حيث أنه طرح بوستر الألبوم وبدأ بتسويق أغانيه.

Advertisements

الفنان عمرو دياب نشر منذ أسابيع صورة تجمعه مع الفنانة دينا الشربيني أثناء إحدى الحفلات في اسبانيا ، وتعد الصورة هي الأولى التي يظهر فيها الاثنان معا كثنائي وينشرها الفنان عمرو دياب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت نشرت فيه الفنانة دينا الشربيني نفس الصورة عبر حساباتها.

قد يهمك ايضاً:

عمرو دياب ودينا الشربيني يحققان رقمًا قياسيًّا بصورتهما

عمرو دياب ينشر صورته مع دينا الشربيني للمرة الأولى