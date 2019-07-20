فن ومشاهير

نسمة النجار تشارك أحمد بدير فى "اللى خلف منمش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الممثلة الشابة والمطربة نسمة النجار فى فيلم "اللى خلف منمش"، مع النجم الكبير أحمد بدير وأحمد صيام إيناس النجار وعبد الله مشرف وأحمد منير وتأليف أيمن إسماعيل وإخراج أشرف نار، وتجسد نسمة ضمن أحداث الفيلم دور "ماهيتاب" ابنة الفنان أحمد صيام ضمن أحداث العمل الذى تدور أحادثه فى إطار اجتماعى والمقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

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يذكر أن آخر أعمال نسمة الفنية هو ألبومها الغنائي"هتعود، كما شاركت فى أعمال فنية منها فيلم "حين ميسرة" ومسلسلات منها التاريخى "ابن ماجة"مع الفنان حسن يوسف و"سمارة" وسيت كوم "مالهمش فيها" وعدد من الحملات الإعلانية.

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