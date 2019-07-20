تعرف على اسم ألبوم النجم "شانس ذا رابر" الجديد وموعد إطلاقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ نجم الراب الأمريكى شانس ذا رابر محبيه ومعجبيه بالكشف عن اسم ألبومه الجديد وموعد إطلاقه، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية حول العالم.
أعلن شانس ذا رابر البالغ من العمر، 26 عاما، أن اسم الألبوم الجديد هو "The Big Day"، ومن المقرر أن يطرح فى الأسواق يوم الجمعة 26 يوليو.
يذكر أن شانس ذا رابر قدم عددا كبيرا من الأغانى الناجحة، ومن أبرزها: "no problem"، و"cocoa butter kisses" و"same drugs"، وغيرها.
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