شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم ألبوم النجم "شانس ذا رابر" الجديد وموعد إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ نجم الراب الأمريكى شانس ذا رابر محبيه ومعجبيه بالكشف عن اسم ألبومه الجديد وموعد إطلاقه، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية حول العالم.

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أعلن شانس ذا رابر البالغ من العمر، 26 عاما، أن اسم الألبوم الجديد هو "The Big Day"، ومن المقرر أن يطرح فى الأسواق يوم الجمعة 26 يوليو.