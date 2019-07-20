شكرا لقرائتكم خبر عن عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان "كوميك – كون" الذى أقيم أمس فى سان دييجو، مفاجأة كبيرة لعشاق أفلام الأكشن والحركة، وبالتحديد أفلام الممثل العالمى توم كروز، بعد عرض التريلر الأول لفيلمه الجديد القادم بعنوان Top Gun: Maverick.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الجديد فى منتصف العام المقبل فى دور العرض العالمية، بعد إزاحة الستار عن الملامح الأول للفيلم الذى سيجسد فيه "كروز" شخصية الطيار الحربى المقاتل، الذى يحاول النهوض بجيشه الذى يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، ويشاركه فى التمثيل جينيفر كونيلى ومايلز تيلر الذى سيلعب دورا رئيسيا فى الأحداث.

كما شهد المهرجان أمس، ظهور جديد للممثل العالمى، فى نهاية عرض فيلم Terminator: Dark Fate، الذى صنف للكبار فقط.