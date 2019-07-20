نجوم الفن والغناء يحتفلون بمنتخب الجزائر بعد فوزهم بكأس أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من مشاهير الفن والغناء على تقديم التهنئة لشعب ومنتخب الجزائر على فوزهم بلقب أبطال كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد فوزهم على السنغال فى المباراة النهائية.

وهنأ نجوم الفن المنتخب الجزائرى على طريقتهم الخاصة، حيث قالت المطربة أصالة: "والله بتستحقوا يا أبطال أفريقيا مبرووووك على العرب كلهم فوز الجزائر"، وكتبت المطربة شيرين عبد الوهاب "ألف مبروك لأهلنا فى الجزائر الفوز بكأس أفريقيا، فرحة مصر والجزائر واحدة".



أصالة



شيرين عبد الوهاب

وكتب المطرب ساموزين قائلا "‏مبرووووك للشعب الجزائرى الشقيق وفوز مستحق ومبروووك على الدولة المصرية التنظيم الرائع"، وكتبت رانيا يوسف، على صفحتها بتويتر "مبروك محاربى الصحراء، مبروك المنتخب الجزائرى الشقيق على تحقيق نجاح كبير ومشوار طويل فى كأس الأمم الأفريقية، تستحقون الفوز شرفتوا العرب كلهم، وفخورة ببلدى على التنظيم المشرف اللى أبهر العالم كله".

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كما كتبت المطربة أنغام "مبروك الجزائر بطل أفريقيا مبروك للشعب الجزائرى"، وكتبت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد : مبروك للمنتخب الجزائرى، لعبتوا لعب أبطال ورجال حتى آخر دقيقة.



أنغام





وكتب النجم تامر حسنى: مليون مبروك لشعب و منتخب الجزائر العظيم لفوزهم بكأس الأمم الأفريقية، كما كتب أيضا الفنان شريف رمزى: "ألف مبروك للشعب الجزائرى على الفوز بالبطولة".



تامر حسنى