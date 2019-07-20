"قُبلة" إليسا ورقص نانسي وفستان هيفاء.. لقطات حفل زفاف نجل إيلي صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفل مصمم الأزيار العالمي إيلي صعب، بحفل زفاف نجله الأكبر "جونيور"، وعروسه كريستينا مراد، في حفل زفاف أسطوري، يُقام في لبنان، وشهد الحفل عدد من اللقطات نعرضها لكم في السطور التالية..

- حضر الحفل عدد كبير من المشاهير، ونجوم الفن والمجتمع والموضة وخبراء التجميل، من مختلف دول العالم.

- لفتت الفنانة إليسا الأنظار إليها، في الليلة الأولى بفستان قصير من اللون الأسود، وارتدت في الليلة الثانية فستان "أوف وايت"، طويل.

- ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، مقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستان مكشوف من اللون الأزرق.

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- من المقرر أن تُقام الليلة الثالثة من الحفل مساء اليوم السبت بفيلا والد العريس، المصمم إيلي صعب.

- وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه إليسا وهي تغني مع إيلي وزوجته، وأهدته قُبلة.

- نشر المطرب عاصي الحلاني، مقطع فيديو، عبر موقع "إنستجرام"، وظهر في مع زوجته وأسرته وسط أجواء من المرح، وعلق الحلاني على الفيديو قائلًا: "ألف مبروك شو هالليلة فرح الأفراح".

- أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفل الزفاف وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات لنانسي وهي تغني "لون عيونك" وترقص مع العروسين.