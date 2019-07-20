"عدوية" و"عرباوي" و"وهيبة".. أبرز الأغاني في مشوار محمد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 20 يوليو 1920، ولد الفنان الكبير محمد رشدي، الذي يعتبر من قامات الغناء الشعبي في مصر.

وقدم الفنان الكبير عددًا من الأغاني التي تعتبر علامات في تاريخ الأغنية الشعبية، ومن أبرز أعماله:

عدوية

من أشهر أغانيه، ومن بعدها قام عدد كبير من المطربين بغنائها، وهي من كلمات عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

كعب الغزال

حققت الأغنية نجاحا كبيرا، وأعاد الفنان الراحل توزيعها وغنائها، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان منير مراد.

ميتا أشوفك

الأغنية من كلمات محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، وغناها كذلك المطرب محرم فؤاد.

عرباوي

أول تعاون بين الفنان محمد رشدي، والموسيقار حلمي بكر، وقدمها في فيلم "الزوج العازب"، بعد نجاح الأغنية في حفل أضواء المدينة، وهي من كلمات حسن أبو عثمان.

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قولوا لمأذون البلد

من أوائل أغانيه، وبدا فيها متأثرا بمثله الأعلى في الغناء الشعبي، المطرب الكبير محمد عبدالمطلب، وهي من كلمات محمد فتحي مهدي.

طاير يا هوا

قام بغنائها عدد كبير من المطربين، فالأغنية من أنجح ما قدم المطرب الكبير في مشواره الفني، وهي من كلمات محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

وهيبة



تعرف الأغنية باسم "تحت الشجر يا وهيبة"، وهي من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وألحان عبدالعظيم عبدالحق.

يا بركة رمضان

من أشهر الأغاني وأكثرها ارتباطا بشهر رمضان الكريم، وهي من كلمات محمد الشهاوي، وألحان حسين فوزي.

ع الرملة

الأغنية من كلمات محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، وقدمها ضمن أحداث فيلم "فرقة المرح".