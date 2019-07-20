"الجونة السينمائي" يستقبل النجم المصري العالمي مينا مسعود بدورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "علاء الدين"، وأحد شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المُقبل.

وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يُعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبناء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان.

ومن جانبها، قالت السفيرة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج وخصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث"، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالي فإن نجاح مينا مسعود يعتبر نجاحًا لمصر بالخارج"، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه في مشواره الفني فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم.

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وأضافت وزيرة الهجرة أنها تشجعه في مسيرته الفنية، متمنية له المزيد من النجاح، إذ أنه من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل التي عكست صورة إعلامية إيجابية لمصر عالميًا.

من جانبه، عبر عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بمشاركة مينا مسعود في الدورة الثالثة للمهرجان. مؤكدًا أن إدارة المهرجان لن تدخر جهدًا في سبيل بناء جسور التواصل مع نجوم السينما العالمية بشكل عام، وذوي الأصول المصرية منهم بشكل خاص، وجذبهم للمشاركة في المهرجان الذي نسعى بدأب لكي يظهر في أبهى صورة.

كما أعرب منسي عن شكره وتقديره لوزيرة الهجرة، وجهدها لدعم مهرجان الجونة السينمائي، وحرصها على التواصل مع أبناء المصريين في الخارج، لا سيما المبدعين منهم مثل مينا مسعود، وربطهم ببلدهم الأم.

يُشار إلى أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا. ولعب مسعود دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التليفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دورًا في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".