راندا البحيري بـ"لوك" جديد في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضغت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت راندا خلال الصور بـ"لوك" جديد ومختلف، وهي ترتدى فستانا من اللون الأسود وتسريحة شعر بسيطة. يُذكر أن أخر أعمال راندا البحيري مشاركتها في فيلم "كازانوفا"، وشاركها البطولة إيساف، ومصطفى هريدي.

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