محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفل الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جنا". ونشر "الهضبة" صورة تجمعه بابنته، وعلق: "عيد ميلاد سعيد ابنتي الجميلة جنا، أحبك". من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "إنت غير"، خلال الفترة المُقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.