أصالة تهنئ المنتخب الجزائري: "والله بتستحقّوا يا أبطال أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت المطربة السورية أصالة نصري على تهنئة المنتخب الجزائري بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره السنغالي، بهدف نظيف. ونشرت أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة للفريق الجزائري، وكتبت: "والله بتستحقّوا يا أبطال أفريقيا مبروك على العرب كلّهم فوز الجزائر.. الجزائر أبطال أفريقيا". نجح منتخب الجزائر في الحصول على لقب البطولة بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بهدف نظيف، وهي البطولة الأولى للجزائر منذ عام 1990.

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