يحيى الفخراني يهدي "الهواري" قُبلة النجاح في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته بنجاح عرض مسرحية "الملك لير" بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر الهواري صورة من عرض المسرحية، يظهر فيها وهو يستقبل قُبلة من الفنان يحيى الفخراني "بطل العرض"، وعلق: "قُبلة النجاح جالي إحساس هذه القُبلة مرتين في حياتي! مرة مع أبويا رحمة الله عليه لما شافني لأول مرة بمثل على مسرح الجامعة وضمني وقالي مبروك والثانية اليوم عندما أبكاني الفخراني لما شفته ابويا وفرحان بنجاحي وبيقولي مبروك".

Advertisements

عُرضت مسرحية "الملك لير" في السعودية يوم 17 يوليو من الشهر الجاري وعلى مدار 3 أيام متتالية.

مسرحية "الملك لير" إخراج تامر كرم ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي وحمادة شوشة.