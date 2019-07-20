وفاء عامر لمنتخب الجزائر: "رفعتم رأس شعبكم يا رجالة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة المنتخب الجزائري بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مباراتها النهائية مساء أمس الجمعة.
ونشرت وفاء علم الجزائر عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، معلقة "مبروووووك كنتم ابطال ورفعتم رأس شعبكم يا رجالة".
يذكر أن الجزائر نجح في الحصول على لقب البطولة بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بهدف نظيف، وهي البطولة الأولى للجزائر منذ عام 1990.
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