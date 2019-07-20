رانيا يوسف تهنئ الشعب الجزائري ببطولة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة المنتخب الجزائري بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره السنغالي، بهدف مقابل لا شيء.

ونشرت رانيا عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة للفريق الجزائري، وكتبت: "مبروك محاربي الصحراء، مبروك المنتخب الجزائري الشقيق على تحقيق نجاح كبير ومشوار طويل في كأس الأمم الإفريقية، تستحقون الفوز شرفتوا العرب كلهم".

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وأضافت : "فخورة ببلدي على التنظيم المشرف اللي أبهر العالم كله".

يُذكر أن الجزائر نجح في الحصول على لقب البطولة بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بهدف نظيف، وهي البطولة الأولى للجزائر منذ عام 1990.