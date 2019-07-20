تراند اليوم : حلا شيحة تشتبك مع متابعة أحرجتها بنصيحة.. بماذا ردت عليها؟



احتدت الفنانة المصرية حلا شيحة على متابعة لها عبر حسابها بتطبيق "انستجرام"، وذلك بعد مطالبة الأخيرة لها بالاهتمام بأولادها، وعدم الحنين إلى أعمالها الفنية السابقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد نشر حلا لصورة لها معلقة عليها بقولها: "الصورة فكرتني بياسمين في السلم والتعبان، من أحب الأفلام ليا اللي ساب علامة في السينما قوية ومختلفة وجديدة وقتها، ولحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده، أنا سعيدة إني كنت من أبطال الفيلم، وبطله الحقيقي طبعاً طارق العريان ومحمد حفظي وسامح سليم، نفسي أرجع أقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم والتعبان.

وأثارت الصورة حفيظة المتابعة التي علقت عليها قائلة: "يا بنتي روحي لعيالك بلاش بكاء على الأطلال، الزمن هرب بيكي خلاص"، لترد عليها حلا قائلة: "عيالي معايا ودي حياتي مش حياة حضرتك، انتي خليكي في حياتك".

يذكر أن حلا شيحة سبق أن اشتبكت مع جمهورها أكثر من مرة، أبرزها حينما علقت متابعة على صورة لها قائلة: "ربنا ينور بصيرتك ويهديكي" لترد عليها الفنانة قائلة: "سبتلكم الهداية ليكم"