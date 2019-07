تراند اليوم : حلا شيحة تشتبك مع متابعة أحرجتها بنصيحة.. بماذا ردت عليها؟

View this post on Instagram

الصورة فكرتني بياسمين في السلم و الثعبان من احب الأفلام ليا اللي ساب علامة في السينما قوية و مختلفة و جديدة وقتها و لحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده انا سعيدة اني كنت من ابطال الفيلم و بطله الحقيقي طبعا طارق العريان و محمد حفظي و سامح سليم نفسي ارجع اقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم و الثعبان halashiha #حلا_شيحة #السينما#الفن