فيديو.. إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: “ربنا فك الغمة”

عبرت المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيها الشخصي لخلع بعض الفنانات الحجاب خلال الفترة الحالية، وعودتهم للوسط الفني.

وقالت الدغيدي، في لقاء على هامش حضورها مهرجان أصيلة في المغرب: “أنا كان عندي وجهة نظر لما واجهت الفنانات وقلتلهم إن الفن لا يجب أن يتعامل بالمعاملة الدينية والأخلاقية”، مشيرة إلى أن الفن مفتوح، ويجب ان نملك الجرأة في أي موضوع. وأضافت الدغيدي: “النماذج التي يقدمها الفنانات هي نماذج موجودة في المجتمع، لا تنسب لهم بأي صفة”، واستطردت: “الحمد لله ربنا فك الغمة عن الفنانات، وكلهم بيرجعوا دلوقتي”. ومن أشهر أعمال المخرجة إيناس الدغيدي “مذكرات مراهقة”، و”استاكوزا”، و”القاتلة”، و”لحم رخيص”، وغيرها من الأعمال.