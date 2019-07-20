شاهد.. عمرو دياب يهنئ "جنا" بعيد ميلادها وأختها"كنزي" ترد

رغم ظهور عمرو دياب بشكل مكثف مع دينا الشربيني، في الفترات الأخيرة مما يؤكد علاقتهما، إلا أن تلك الخطوة لم تجعل علاقته بابنته جنا تسوء كما كان متوقعًا لها، فقد نشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة جديدة له ظهر فيها

برفقة ابنته وهنأها بعيد ميلادها.وعلق الهضبة علي الصورة قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة جنا.. أحبك"، ورغم التعليقات الكثيرة التي انهالت عليه من متابعيه وجمهوره إلا أن "جنا" فتاة عيد الميلاد غابت عن المشهد ولم تعلق بشيء حتى الآن، لترد عليه ابنته الأخري كنزي بدلا عنها.وعلي الصعيد الفني، يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "أنت غير"، خلال الفترة المُقبلة، وقد طرح برومو إحدي أغنيات الألبوم بعنوان "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.