السبت.. أدهم سليمان يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

يستعد المطرب أدهم سليمان، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء يوم السبت المقبل. مساء يوم السبت المقبل. ومن المقرر أن يقدم "سليمان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها :"ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى" وآخرون. متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها :"ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى" وآخرون.

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